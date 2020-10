Tchad : projet pétrolier et gazier de Sedigui, l’État relève des retards et manquements

Le ministre d’État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, le ministre du Pétrole et des Mines, Oumar Torbo Djarma, les responsables de la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT) et le conseiller aux Mines et à l’Energie du Président de la République, Dr. Aladji Hamit Ali Moutaye, se sont rendus mercredi au Kanem pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux sur le site pétrolier de Sedigui.



Le ministre d’État Kalzeubé Payimi Deubet et la délégation ont visité à pied des installations de surface et des bacs de stockage. Ils ont ensuite visité les deux puits existants.