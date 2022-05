Tchad : prolifération de la vente de cigarettes non conformes

À l'instar des autres pays, l'Association pour la Défense des Droits des Consommateurs (ADC), à travers un point de presse tenu en son siège par le coordonnateur programme anti-tabac ce 31 mai 2022, au quartier Djambal Barh, célèbre la journée Mondiale Sans Tabac, sur le thème « Le tabac : une menace pour notre environnement ».



Dans sa déclaration, Yaya Sidjim, coordonnateur programme anti-tabac, interpelle le maire de la commune de Ndjamena et les maires des autres communes d'arrondissement, à prendre leurs responsabilités pour faire appliquer pleinement la loi anti-tabac.



Selon lui, sur le plan sanitaire les cigarettes entrées frauduleusement sont vendues à des prix bas qui les rendent plus accessibles aux jeunes et personnes à faible revenu. Sur le plan économique et financier, il s'agit d'un gros manque à gagner pour les finances publiques, car, ces produits échappent à la douane et au trésor public, notamment au financement de la Couverture santé univers aire (CSU).



L'ADC profite de cette opportunité de la journée mondiale, pour interpeler le ministère de la Santé publique, le ministère du Commerce, le ministère des Finances et le ministère de l'Administration du territoire, de prendre leurs responsabilités pour faire appliquer pleinement les dispositions de la loi anti-tabac et mettre fin à cette situation nuisible à la santé publique, à la sécurité, au climat des affaires, et aux finances publiques. Elle demande que des actions urgentes soient entreprises.



Elle observe avec regret, la violation intempestive des textes qui avaient fait du Tchad, un pays champion en Afrique, en matière d'étiquetage et de conditionnement des produits du tabac.

En outre, pour l'Association, depuis quelques mois, elle a constaté la présence massive dans nos villes et villages des paquets de cigarettes de différentes marques, non conformes aux dispositions légales et règlementaires en matière de conditionnement et d'étiquetage des produits du Tchad.



Ces paquets de cigarettes, abondants dans les différents marchés, sont vendus à bas prix, accessibles à toutes les bourses. Elle appelle au respect de l'article 13 de la loi n°10 du 10 juin 2010, portant lutte anti-tabac et à l'arrêté n°420 du 3 septembre 2020, portant réglementation du conditionnement et de l'étiquetage des produits du Tchad.