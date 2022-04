Tchad : prolifération sur le marché des cigarettes sans messages sanitaires

Le directeur de la surveillance contre la maladie, Abdelsadick Hidjab a introduit la délégation du groupe et expliqué ses missions notamment "la surveillance afin de détecter toute sorte d'interférences de l'industrie de tabac dans les politiques en matière de santé et de lutte contre le tabac, l'assurance du suivi régulier de l'article 36 de la loi de finances 2019 et 2020 relatif à l'augmentation des taxes spécifiques".



La coordinatrice nationale anti-tabac, Dr Nenodji Mbairo a pour sa part regrettée "une prolifération des cigarettes sans mentions sanitaires sur le marché".



"Le Tchad a adopté et mis en œuvre depuis 2015 les avertissements sanitaires. Le respect de cette mesure permet d'informer, d'éduquer et d'alerter le consommateur sur le risque lié à la consommation de la cigarette mais aussi constitue une source de financement pour la couverture santé universelle", a- t-elle renseigné.



S'exprimant à son tour, le secrétaire général de l'ADC, Douada Elhadji Adam, a révélé "que des produits illicites de tabac circulent et freinent les efforts de la lutte engagée par l'État et tous les acteurs'". Il a appelé à la "l'accélération de mise en place de la caisse de couverture santé universelle pour l'exécution des actions".



Il a aussi émis "le souhait d'une réaction rapide pour décourager les importateurs dans le but de protéger la jeunesse".



Quand au coordonnateur de la Police sanitaire, Hissein Palet, il a affirmé que "c'est la réflexion menée par des acteurs pour le respect de la loi et surtout la volonté de collaborer avec toutes les structures pour faire face à ce défi qui peuvent garantir le succès de cette opération".



Le secrétaire général du ministère Dr Ismaël Barh Bachar a rassuré que "même si les défis sont énormes, avec la conviction de la hiérarchie, la victoire est certaine".



Le ministre a demandé au groupe de réflexion de "mûrir ses idées pour efficacement lutter contre le tabac et assurer un bien être aux jeunes".