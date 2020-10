Tchad : promouvoir la culture des droits de l'Homme, un défi pour la CNDH

À l'issue du Forum national inclusif tenu en mars 2018, plusieurs recommandations ont été formulées pour réformer et renforcer les institutions de la République. La CNDH a été abrogée dans son ancienne version pour faire place à la nouvelle version, créée par la Loi n° 028 du 22 novembre 2018 portant attribution, organisation et fonctionnement.



"Elle est dotée d'une personnalité morale et jouit d'une autonomie", indique son président Djidda Oumar Mahamat. Il explique que la stratégie est de promouvoir la culture des droits de l'Homme par la sensibilisation et la communication, afin de contribuer à une meilleure appropriation du problème et des instruments juridiques nationaux et internationaux de protection.



Près de deux ans après la refonte de la CNDH, c'est un optimisme qui semble se dégager autour de l'institution. Le pré-forum de Doba recommande d'ailleurs sa décentralisation à travers les provinces.