Tchad : qualification des Sao à la CAN, un chemin reste à parcourir

Une fois encore, le vœu des Tchadiens amateurs de football n'est pas exaucé. Éliminés en phase préliminaire des qualifications pour la Can 2023 qui va se jouer en Côte d’Ivoire, par la Gambie, les Sao ont quitté la course sous les applaudissements de leurs supporteurs.



Face à un adversaire plus expérimenté, qui sortait de la 33ème Coupe d'Afrique des Nations organisée au Cameroun, les Sao ont eu tous les soutiens de leur public, malgré la défaite de 0-1 au match aller, et le nul de 2-2 au match retour.



Même s'ils sont spécialistes en défaite, cette fois, ils ont fait un bon match qui mérite des encouragements des nombreux supporteurs qui ont suivi la rencontre au cinéclub. C'est normal que les Sao ne puissent pas affronter une grande équipe. Car on ne peut nourrir la poule à la veille du marché, comme le dit un adage africain.



C'est toujours avec un grand retard que l'équipe nationale tchadienne prépare les matchs de qualification ou d'autres compétitions, dont le résultat est parfois connu d'avance. Comment peut-on espérer un résultat favorable du moment où il n’y a plus de championnat, ni de compétitions périodiques, avec des joueurs qui évoluent au quartier ? S'interroge Denis Tokéné, ancien joueur de Tourbillon FC, Elect Sport et ancien entraîneur de l'Union Sportive des Jeunes de Moursal et EET12.



Certains supporteurs accusent l'entraîneur des Sao d’avoir mal géré le match. Bien que la Gambie soit une grande équipe, il devait procéder au changement pour tuer le temps, expliquent-ils. Cette élimination est une leçon à corriger par les responsables chargés des activités sportives.



Car le football n'est pas un tapage, une promesse, mais plutôt une activité qui demande des investissements, accompagnés des personnes ressources, afin d'espérer un meilleur résultat. A cœur vaillant rien n’est impossible, les Sao écriront un jour leur histoire.

En attendant, il faut que les championnats et autres compétitions reprennent pour préparer la CAN 2025.