Tchad : qualité de l'éducation de base au Mandoul, une évaluation à mi-parcours du PROQEB

Le chef d'antenne du projet PROQEB de la zone sud, Ouya Takene, a indiqué que l'objectif de l'atelier est de faire une revue à mi-parcours du processus et des résultats intermédiaires de la phase 3 du programme.



Le programme décennal de promotion de la qualité de l'éducation de base au Tchad a trois phases. Il est mise en œuvre dans quatre provinces à savoir : le Batha, le Mandoul, le Moyen-Chari, et le Wadi-Fira.



Le programme se structure autour de trois phases : l'appui aux écoles, les alternatives éducatives et la pédagogique environnementale de l'éducation.



Le directeur national du PROQEB, Boubakar Bouchoumi, a souligné que l'atelier a pris en compte la consolidation de la chaîne éducative et les changements de pratique pédagogique.



Pour la directrice de la zone sud, Mme. Rufine, l'évaluation poursuit un double objectif : dresser un état des lieux du programme et de la mise en oeuvre durant la période allant de juillet 2018 à décembre 2022.