Tchad : "quand l'offre diminue, le prix augmente"

La crise du transport et la pénurie de carburant ont frappé la ville de Ndjamena récemment. Les habitants ont été confrontés à une rarété de l'approvisionnement en carburant et à une augmentation soudaine des coûts de transport dans certaines lignes périphériques et interurbaines.



Les syndicats du transport ont exprimé leur mécontentement face à cette situation, déplorant la précarité des routes et les difficultés pour se déplacer d'un lieu à un autre. Certains conducteurs ont dû s'approvisionner dans quelques rares points de distribution.



"Quand l'offre diminue, le prix augmente", explique Abdoulaye Hissein, chauffeur de bus Express Liberté au parc d'Abéché. "C'est avec ça que l'on nourrit sa famille", ajoute-t-il.



Les syndicats du transport estiment que le gouvernement doit relever les défis liés à la hausse des prix dans le secteur du transport et aux conditions dégradées des routes. Il est nécessaire d'agir pour améliorer la situation et garantir un transport efficace et abordable pour tous les citoyens.