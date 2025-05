Tchad : quatre jeunes enturbannés, dont l'un armé, à l'origine du drame au Musée national (gouvernement)

Le Ministère du Développement Touristique, de la Culture et de l'Artisanat informe l'opinion publique d'un incident survenu ce jour, samedi 17 mai 2025, vers 11 heures, dans l'enceinte du Musée National du Tchad.



Un affrontement a éclaté entre un Garde Nomade en service et un groupe de quatre (4) jeunes portant des turbans, dont l'un était armé, qui ont tenté de pénétrer de force dans le musée. Au cours de l'altercation, une balle perdue a atteint deux (2) élèves, immédiatement évacués vers l'Hôpital de l'Amitié Tchad-Chine pour des soins d'urgence. Malheureusement, l'un d'eux a succombé à ses blessures.



Le Ministère du Développement Touristique, de la Culture et de l'Artisanat présente ses sincères condoléances à la famille de la victime et assure le public qu'une enquête est en cours pour identifier les circonstances exactes de l'incident et déterminer les responsabilités.