Tchad : quatre ministres débattent de l'importance de l'innovation numérique

Le ministre des Postes et de l'Économie numérique, Idriss Saleh Bachar, accompagné de ses collègues de l'Enseignement supérieur Lydie Beassoum, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat Routouang Mohamed Christian et celui de la Fonction publique Brah Mahamat, ont animé le panel.



À travers le terme d'économie numérique, le ministre des Postes et de l'Économie numérique fait référence à l'infrastructure. Il rappelle que le Tchad est connecté avec les autres pays et la Méditerranée à travers des projets dans le domaine numérique. Ce qui manque au Tchad, ce sont les services. Selon lui, personne ne peut se mettre à la place des tchadiens pour développer leurs infrastructures. C'est donc au gouvernement d'aider les jeunes pour un avenir prospère dans le domaine numérique. Et la responsabilité repose sur les organes concernés du domaine numérique, particulièrement l'ENASTIC.



La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Lydie Beassemda, a quant à elle souligné que la thématique est d'importance capitale pour le développement du Tchad car l'ENASTIC offre beaucoup d'opportunités à la jeunesse. "On ne peut pas parler de l'enseignement supérieur sans le numérique", estime la ministre.



"Depuis la création de l'ENASTIC, le Tchad s'adapte petit à petit au numérique", dit-elle. Au niveau institutionnel, les institutions sont obligées de nager dans le domaine numérique car il y a des ressources humaines. Il faut donc transférer les technologies et s'en approprier les mécanismes pour le développement, affirme Lydie Beassemda. Elle estime qu'il y a la possibilité d'autonomiser les jeunes à travers le numérique. il faut dès lors développer le référentiel pour renforcer les capacités.