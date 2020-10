Tchad : quatre officiers élevés au rang de général de brigade par décret

Le décret n°2117 du 14 Octobre 2020 porte élévation des officiers supérieurs des forces armées et de sécurité dont les noms suivent au rang et appellation de Général de Brigade, à titre exceptionnel :

- Colonel BARDAGA TARGUIO GUIDI ;

- Colonel AZEM BERMENDAO AGOUNA ;

- Colonel OUMAR KURY BOROY ;

- Colonel KERIM BAHAR ERITERO.



Le décret est pris sur proposition du ministre délégué à la Présidence de la République, chargé des armées, des anciens combattants et victimes de guerre.