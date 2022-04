Tchad : que faut-il retenir de l’allocution du président du CMT ?

Dans son allocation télévisée, le Président du Conseil militaire de transition (CMT) a voulu rassurer les tchadiens de la réussite de ses actions malgré quelques ratés. C’est une intervention pleine de positivité et de promesses sociales et économiques mais on peut retenir que l’armée s’est tirée un grand avantage de cette transition.



Le président a survolé la question essentielle qui est celle de l’énergie sans toutefois apporter de solution ni faire des propositions ni promettre la fin de délestage. Cette partie pourrait constituer une déception pour ceux qui attendent un miracle. Enfin, le président a confirmé la tenue du dialogue national inclusif à la date du 10 mai pour couper court aux rumeurs alors que le mystère entoure les pourparlers de Doha.