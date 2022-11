Tchad : quel avenir pour les enfants qui grandissent dans des conditions déplorables ?

Dans toutes les sociétés du monde, la question des droits de l'enfant reste d'actualité. À l'occasion de la Journée internationale de l'enfant, l'on s'interroge toujours sur les conditions dans lesquelles les enfants grandissent.

En effet, beaucoup d’enfants sont privés de leurs droits, et exposés à toutes sortes de vices.



Éloignés des salles de classe, ces derniers ont embrassé le chemin d'une vie de « la rue », au regard de la pauvreté des parents. Pourtant, l'article 4 de la Déclaration des droits de l'enfant stipule que « l'enfant doit bénéficier de la sécurité sociale, il doit pouvoir grandir et se développer d'une façon saine.



L'enfant a droit à une alimentation, à un logement, à des loisirs et à des soins médicaux ». Malheureusement, les droits de l'enfant sont bafoués. L'image de l'enfant au Tchad est assignée à la douleur. Bien que l'enfant soit un don du ciel, sa prise en charge cause d'énormes difficultés à l'Homme, en raison du manque de moyens financiers et la méconnaissance des droits de l'enfant.



Toutefois, avec l'éducation d’un enfant raté, c'est la société toute entière qui paye le prix. La lutte pour le bien-être de l'enfant continue, alors que les conditions de vie déplorables de l'enfant, restent une dure réalité. Une situation qui interpelle toute la communauté.