Tchad : quel est le programme de la conférence des gouverneurs à l’Est ?

Le président de la République Idriss Déby est attendu à 15h50 au grand hôtel d’Abéché pour la 4ème conférence des gouverneurs de province.



Cette conférence ne concerne pas uniquement les 23 gouverneurs de province mais va réunir différentes autorités dont celles traditionnelles, civiles et militaires du Ouaddaï, des officiers supérieurs de l’armée, des députés, des membres du cabinet présidentiel, le corps diplomatique, les membres du gouvernement ou encore les présidents de grandes institutions, selon le comité d’organisation.



D’après le Protocole d’État, la cérémonie doit débuter à partir de 16 heures avec le mot de bienvenue du maire de la commune d’Abéché, du ministre de l’Administration du territoire et des Collectivités territoriales décentralisées, et le discours du chef de l’État.



En fin de journée, des exposés vont être présentés par différents membres du gouvernement, notamment sur l’optimisation des recettes de l’État et la rationalisation des dépenses ; l’encadrement juridique des opérations de maintien de l’ordre ; les réformes issues de la 4ème République : nouvelle organisation administration territoriale pour une gestion efficace et efficiente ; les rôles et responsabilités des chefs d’unités administratives dans l’organisation des élections.



Le coordinateur national de l’ACCT, Mahmoudi Ali va également présenter un exposé sur la prévention et la gestion des conflits en vue d’une meilleure cohabitation.



Sa présentation sera suivie par le discours de quatre ministres et des 23 gouverneurs de province successivement.



Les discussions et échanges vont prendre fin vers 23 heures, ce jeudi.



L’événement prendra fin ce vendredi à 16 heures avec la lecture de la synthèse générale des travaux, la lecture des recommandations et résolutions, de la motion de remerciements et le discours de clôture du président de la République.