Tchad : quel est le rôle de la femme dans la cohabitation pacifique ?

L'amphithéâtre de médecine de l'Université Adam Barka d'Abéché a servi de cadre ce samedi à une conférence débat portant sur le rôle de la femme dans la cohabitation pacifique. La conférence a été animé par Zenaba Maki Kokap, enseignante-chercheuse à l'Université Roi Fayçal de N’Djamena.



Elle s’est déroulée en présence du 2ème maire de la ville d'Abéché, Khadidja Assamah Issa, des enseignants chercheurs, des étudiants ainsi que le public.



Zenaba Maki Kokap a indiqué que le rôle de la femme dans la cohabitation pacifique est très important. “La femme est notre épouse, sœur et notre mère”. Elle s'est ainsi inspirée d'un grand poète en affirmant que "la mère est une école en elle même lorsqu'elle est bien préparée".



Le conflit inter-communautaire "n'a pas sa raison d'être"



La question du conflit inter-communautaire qui sévit dans la province du Ouaddai n'est pas passée inaperçue par la conférencière Zenaba Maki Kokap. Selon elle, ce conflit n'a pas sa raison d'être. Elle a invité ses sœurs à être des actrices principales de la question du vivre ensemble.



De son avis, la femme doit avoir un soutien nécessaire, elle doit être bien formée pour jouer pleinement son rôle dans la société. C'est pourquoi, dit-elle, que le président de la République accorde une place importante à la femme dans la quatrième République.



La conférencière a ajouté que la femme d'aujourd'hui a sa place dans la société, dans l'administration et bien d'autres endroits. En revanche, elle n'a pas oublié la place des jeunes puisqu'ils sont un acteur fondamental pour le développement d'un pays. Pour elle, “les jeunes doivent avoir une bonne orientation sinon ces derniers temps, avec le phénomène des réseaux sociaux, certains d’entre eux n'utilisent pas à bon escient”.



Elle a demandé aux jeunes de ne pas prendre exemple sur les personnes qui incitent à la haine. Elle a également déploré l'incivisme de certains compatriotes qui veulent semer du désordre dans la société et les a appelé à une prise de conscience pour le développement du Tchad.



"Lorsque les hommes allaient se battre, les femmes étaient derrière pour les encourager"



Représentant le recteur de l'Université Adam Barka d'Abéché, Dr. Brahim Malloum Mbodou a remercié la conférencière Zenaba Maki Kokap. Pour lui, le thème de cette conférence est un thème d'actualité car le rôle de la femme dans la société s'avère nécessaire, surtout dans le vivre ensemble. “Sans la participation active de la femme dans le vivre ensemble, on ne peut avoir la paix”, a-t-il précisé.



En rappelant l'histoire, le Dr. Brahim Malloum Mbodou s'est projeté dans le passé pour dire que ceux qui attisent la guerre, ceux qui encouragent la guerre, c'était les femmes. Selon lui, lorsque les hommes allaient se battre, les femmes étaient derrière pour les encourager.



“Aujourd'hui, si la femme s'interpose pour arrêter les conflits et les mésententes, c'est un signe pour la société ainsi que pour le pays”, a relevé Dr. Brahim Malloum Mbodou.