Tchad : quel est le rôle du nouveau porte-parole de la Présidence ?

Le porte-parole de la Présidence est chargé d'assurer, en étroite collaboration avec le directeur général de la communication, l'information du public sur les actions du Président de la République et les activités de la Présidence.



Il répond aux questions du public, en particulier des journalistes, sur la vision et les actions du Président de la République. Il veille à la diffusion d'informations fiables concernant le Président de la République, en luttant contre la désinformation et en maintenant des contacts permanents avec les journalistes dont il est l'interlocuteur.



En somme, un renforcement de la communication et un rapprochement avec les médias de sorte à leur faciliter l'accès à l'information officielle.