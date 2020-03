Tchad : quelle durée de vie pour la pelouse du stade d'Abéché ?

ABECHE - A peine deux semaines après l'ouverture officielle de la pelouse synthétique, la responsabilité de la Ligue est déjà pointée du doigt par de nombreux observateurs. Tout porte à croire que cette Ligue ne donne aucun crédit quant à l'entretien de cette pelouse.



A la fin de chaque match, des badauds envahissent le terrain sous les regards impuissants des responsables, que ça soit ceux de la Ligue provinciale du Ouaddaï ou encore la mairie.



Autre menace, c'est le fait que des enfants montent et tirent les grillages qui protègent la pelouse à chaque fois qu'une action de jeu se présente. C'est un comportement qui va à l'encontre des consignes données par les ingénieurs relatifs à l'entretien du stade.



D'après l'ingénieur des travaux, la durée de vie de la pelouse est de 15 ans minimum. Elle est gérée par la Fédération tchadienne de football et la Ligue provinciale du Ouaddaï.