Tchad : quelle politique de recrutement de l'État pour 2023 ?

Selon le ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics, Tahir Hamid Nguilin, la politique de l'emploi du gouvernement pour l'exercice budgétaire 2023 est orientée vers les programmes d'infrastructures à hautes intensités de main d'oeuvre (HIMO), dans la suite des recrutements opérés à la fonction publique en 2022 et dans l'attente de l'assainissement du fichier de la solde visant l'emploi effectif du personnel recruté sur l'ensemble du territoire national notamment dans le secteur de l'éducation et de la santé.



Les dépenses d'investissements publics ont augmenté de près de 50% comparativement à l'année dernière. Ce programme d'investissement public touchera l'ensemble des provinces du pays par la création d'emplois directs et indirects.



Les mesures incitatives inscrites dans la loi des finances 2023 et le financement des initiatives jeunes favoriseront l'emploi et l'auto-emploi à travers la création des entreprises et de l'entrepreneuriat dans presque tous les secteurs, notamment le secteur rural et le secteur des bâtiments et travaux publics.