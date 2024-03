Tchad : quelles mesures préventives contre les ravins à Mao ?

Dans la province du Kanem, un jeune aménagiste local, nommé Djidda Mahamat Oumar, propose plusieurs mesures de prévention que les autorités communales de Mao devraient prendre, à l'approche de la saison des pluies, pour contrer l'avancée des ravins dans la ville.



Voici quelques suggestions : élaborer un Plan de Prévention des Risques Naturels spécifique à la ville, réglementant l'utilisation des sols dans les zones exposées aux risques, et définissant des prescriptions en matière d'urbanisme et de construction ;



Élaborer un plan d'aménagement du territoire prenant en compte les zones vulnérables aux ravins, avec des restrictions sur la construction dans les zones à risque élevé ;



Mettre en place des systèmes de drainage efficaces pour évacuer rapidement les eaux de pluie, tels que des canaux, des bassins de rétention ou d'autres infrastructures adaptées ;



Favoriser la reforestation et la stabilisation des sols en plantant des arbres et des végétaux adaptés pour renforcer les sols et réduire l'érosion ;



Sensibiliser la population aux risques liés aux ravins et aux inondations par le biais de campagnes d'information et de sensibilisation, encourageant les bonnes pratiques et la préparation en cas d'intempéries ;



Mettre en place un système de surveillance des conditions météorologiques et des niveaux d'eau, émettant des alertes en cas de risque imminent pour permettre aux habitants de prendre des mesures de précaution.



Ces mesures combinées peuvent contribuer à réduire l'impact des ravins et à protéger la population de la commune de Mao lors de la saison des pluies. Il est également souligné que la réussite de ces mesures nécessite la contribution des partenaires, des associations et des personnes de bonne volonté pour sauver cette ville historique, ancienne et cosmopolite.