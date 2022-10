Tchad : quelques heurts aux quartiers Habena et Kamnda ce vendredi matin

Aux quartiers Habena et Kamnda, ce 21 octobre, des militaires ont procédé à quelques tirs de gaz lacrymogènes vers 5 heures du matin, pour empêcher des rassemblements.



À 6 heures 03, des militaires, à bord de véhicules, ont sillonné les quartiers Habena et Kamnda, fouettant toutes personnes suspectes à leur passage. Cela a semé la panique au sein de la population qui sortait très tôt pour le travail.



Il faut rappeler que les autorités ont décrété l’état d’urgence et un couvre-feu de 18 heures à 6 heures du matin, notamment à N’Djamena, à la suite des manifestations contre le président de la Transition, Mahamat Idriss Deby.