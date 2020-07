Tchad : quels sont les secteurs les plus affectés par la crise de Covid-19 ?

La crise sanitaire liée au Covid-19 a eu un impact sur l'emploi et a entrainé des pertes de revenus au Tchad. 48,4% de cessation d’activités concernent le secteur agricole, selon l'enquête téléphonique à haute fréquence (juillet 2020) de l'Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) pour le suivi de l’impact du COVID-19 sur les conditions de vie des ménages.



"Ceci serait dû au caractère saisonnier de cette activité", note l'enquête.



Le commerce est le deuxième secteur le plus concerné par l’arrêt de travail (18,7%). Les secteurs de transport et de l’éducation concentrent près de 13% d’individus ayant cessé leur travail avec l’avènement du CO- VID-19.



Les secteurs tels que “Banques, assurances, immobilier” et “Branche manufacturière” sont les moins affectés par l’arrêt des activités des travailleurs avec l’apparition de la pandémie au Tchad.



L'impact dans le secteur des services personnels est de 5,8%. Il est de 5,4% dans la construction, 2,1% dans l'administration publique et 0,6% dans la santé.



En général, toutes les entreprises possédées par les ménages ont vu leur revenu baisser par rapport au mois précédant l’enquête, surtout celles de la branche des services (76,5%), précise l'INSEED.



1 832 ménages sur 2 833 prévus ont été joints pour l'enquête.