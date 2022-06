Tchad : qui est Idriss Haliki Tideïmi, le nouvel Inspecteur général d'État ?

Nommé ce 20 juin par décret à la tête de l'IGE, Idriss Haliki Tideïmi a surveillé plus de 52 banques et neuf établissements financiers en activité dans la région CEMAC. Il a été nommé plusieurs fois chef de mission, considéré comme auditeur senior à la COBAC (Libreville, janvier 2018-août 2020).



Il a planifié, conduit et supervisé 10 missions de contrôle des établissements de crédit et de microfinance.



Le nouvel inspecteur général d’État a participé à 20 missions de vérification générale ou ciblée des banques de septembre 2012 à juillet 2013 dans la zone CEMAC. Il a été plusieurs fois chef de département du contrôle permanent à la COBAC.



Il est titulaire d'une maitrise en finance, comptabilité et contrôle de gestion de l'Université de Rennes I en France. Il a également à son actif un master en comptabilité, contrôle et audit décroché à l’Université Littoral de Côte d’Opale (France).



Idriss Haliki Tideimi est un trilingue (anglais, français et arabe). Ce jeune pétri d’expérience est considéré comme un cadre à la fois intègre, compétent et assidu au travail.