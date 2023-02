Tchad : qui est Mahamat Charfadine Margui, nouveau ministre de la Sécurité publique ?

Un parcours professionnel au service de la paix et de la sécurité



Mahamat Charfadine Margui a acquis une riche expérience professionnelle en occupant de nombreux postes à responsabilité, notamment au sein des Nations unies et dans son pays d'origine, le Tchad. Il a ainsi été chef des opérations de la composante police de la MINUSMA, directeur général adjoint de l'Agence nationale de sécurité, directeur adjoint de la police judiciaire, chef de département des moyens généraux et de sécurité, directeur adjoint des ressources humaines au ministère des affaires foncières et du domaine, commandant de la police des Nations unies dans la région de NZI COMOÉ en Côte d'Ivoire pour le compte de la mission de Paix des Nations Unies (ONUCI), et commissaire adjoint à la surveillance du territoire de la ville de N'Djamena. Il a également été membre de nombreuses commissions d'enquête chargées de diligenter des affaires de crimes d'envergure.



Sa carrière internationale l'a amené à participer à plusieurs ateliers internationaux, réunions de comité de directeurs et séminaires relatifs à la coopération internationale et régionale en matière de lutte contre le terrorisme, le crime organisé, le financement du terrorisme et le trafic de drogue. Il a notamment été le point focal de la Cour pénale internationale (CPI) auprès de la police nationale du Tchad et membre du comité chargé de la mise en place du cadre conceptuel et de l’opérationnalisation de la composante police du G5 Sahel. Il a également été chef d'équipe en charge du projet de création et nomination de l'unité nationale d’investigation de la Composante Police de la Force Conjointe du G5 Sahel, ainsi que chef d'équipe chargée de la mise en place d’une cellule anti-terroriste élargie aux autres corps de défense et de sécurité dont les missions judiciaires rattachées au pôle anti-terroriste du parquet de Ndjamena.



Des formations spécialisées pour lutter contre le terrorisme et le crime organisé



Mahamat Charfadine Margui est également un expert en matière de sécurité et d'anti-terrorisme, grâce à ses nombreuses formations spécialisées. Il est diplômé de l'École Nationale de Formation Judiciaire, de l'Institut de Formation aux Opérations de Paix des Nations unies en droit international humanitaire, de l'Institut Supérieur de Gestion en option gestion des organisations, de l'École Nationale de Police du Tchad et du Centre des études stratégiques de l'Afrique du département de la défense.