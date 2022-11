Tchad : qui est Tom Barka Djorock ?

Âgé de 28 ans, Tom Barka Djorock est un jeune douanier pétri de talent, faisant prévaloir toujours l’intérêt général, au détriment de ses intérêts personnels. Il est passionné de son domaine, très sensible, attentionné, sympathique, toujours souriant et n’a aucun complexe avec son entourage et, aime le travail bien fait.



Le fils de Barka Djorock, obtient son baccalauréat de l’enseignement général, à la session de juin 2016, à N’Djamena. Passionné du métier de gestion, en 2016, l’année de son baccalauréat, il marque le début de son parcours universitaire.



Formé dans des grandes et prestigieuses institutions de formation dans le domaine des finances, de la gestion, de l’administration et du management, en 2018, Tom Barka décroche son BTS en gestion et organisation des entreprises. Dans ce domaine technique, Tom effectue un stage pratique dans la Société Tchadienne des Eaux, du 02 mai au 03 juin 2018. Hanté par la recherche du savoir et des connaissances, il continue avec ses études supérieures.



En 2019, il sort nanti d’une licence en finance management. Après l’obtention de la licence, il devient agent de douane mobile à l’Aéroport International Hassan Djamouss de N’Djamena. A l’aéroport, Tom Barka Djorock atterrit en 2021 au poste du chef des sorties du magasin du bureau I de Ngueli.



A son arrivée à la direction générale de Douanes, il fait sortir le 7 février 2022, 900 ordinateurs emmagasinés depuis 2014 dans le sous-sol de la direction générale des Douanes, puis les distribue aux agents de service. Ce qui lui a valu la reconnaissance de tous les agents. Puis, il décroche en 2022, son master II en audit et contrôle de gestion.



Son courage, son savoir-faire, lui ont valu d’occuper le fauteuil de directeur administratif et financier à la direction générale des Douanes en 2022, puis, chef de section deuxième adjoint du bureau N°1 des douanes de Ngueli (N’Djamena), la même année.



Par la suite, Tom et ses collègues ont été suspendus de leurs fonctions, trois jours après la prise officielle de fonction du nouveau directeur général des Douanes et de Droits indirects, le 25 juin 2022, sans aucun motif valable. Le douanier aguerri a une maitrise parfaite de l'environnement du système d'exploitation Windows XP, Windows 7 et des logiciels de traitement de texte, entre autres, Microsoft, Word et Excel.



Enfin, Tom Barka maitrise très bien la langue française, l’arabe locale et un peu l’anglais.