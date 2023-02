Tchad : qui est le nouveau DG de l'ADAC Mahamat Aware Neissa ?

Mahamat Aware Neissa a été nommé directeur général de l'Autorité de l'aviation civile (ADAC). Il est considéré comme un cadre compétent et expérimenté avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur du transport et de l'aviation civile.



Cette nomination s'inscrit dans la politique du président de la Transition, de promouvoir les cadres compétents, conformément à leur plan de carrière. Il remplace Brahim Guihini DadI, qui a critiqué ouvertement un acte du chef de l'Etat sur les réseaux sociaux.



Avant sa nomination à l'ADAC, Mahamat Aware Neissa a dirigé l'Agence Nationale Tchadienne de Sécurité Informatique et de Certification Electronique, de juillet 2018 à avril 2020. Il a également été président du Collège Contrôle de Surveillance des Revenus Pétroliers du Tchad, d'août 2015 à février 2017, et membre permanent et conseiller à la Cour Suprême tchadienne, en mai 2018.



Mahamat Aware Neissa parle français, anglais, russe et arabe. Passionné par les enjeux du secteur aéronautique, il a à son actif plus de vingt ans d'expérience dans ce domaine, tant au niveau national qu'international.



C’est un leader averti et visionnaire qui mettra à profit ses connaissances pour relever les défis de l'Autorité de l'aviation civile, notamment le manque de respect des normes internationales par certaines compagnies aériennes et le manque de confort pour les passagers, en raison de la qualité vétuste des transports.



Il est temps de relever ces défis pour améliorer l'aviation civile au Tchad.