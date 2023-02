Tchad : qui est le nouveau PCA de l’ANATS ?

Par le décret n°0129/PT/2023 du 03 février, Adoum Hassan Arsin est nommé président du conseil d’administration (PCA) de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANATS).



Cadre de son état depuis 1982, Adoum fut ministre des Mines et de la Géologie en 2016, coordinateur du bureau de suivi des ressources pétrolières de ministère en charge des Finances en 2015, délégué régional des Finances du Chari-Baguirmi et du Hadjer-Lamis de 2004 à 2009.



Passionné de son domaine, Arsin a suivi plusieurs stages et formations professionnelles, entre autres, en statistiques des finances publiques, en prévision et gestion de trésorerie des entreprises, en politique et gestion financière des entreprises, en économie et management de l’amont pétrolier, cadre contractuel et management de l’exploration production, de management financier d’une entreprise internationale, etc.



Nanti d’une maîtrise en sciences économiques, opinion finances publiques, ce fils du BET est très expérimenté dans le secteur de l’économie. Son savoir-faire et savoir-être lui ont valu plusieurs postes de responsabilité : directeur des grandes entreprises en 2000-2001, puis inspecteur général adjoint des finances en 2002-2004.



Il faut préciser que ce cadre chevronné du ministère en charge des Finances, était fondé de pouvoir du trésor payeur général de 1982-1985, ensuite directeur financier de la Coton Tchad de 1985-1990 et enfin, chef des services études et de la réglementation au trésor public de 1996-2000.



Aujourd’hui, il est face à une nouvelle responsabilité, un nouveau défi, pour lequel l’on lui souhaite un bon vent dans l’exercice de ses fonctions.