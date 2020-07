Tchad : qui sont les entrants dans le nouveau gouvernement de 35 membres ?

Le chef de l'État Idriss Déby a procédé mardi à un large remaniement du Gouvernement, composé de 35 membres.



Parmi les personnalités entrantes, l'on note la nomination de Amine Abba Sidick au poste de ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger. Il est l'actuel ambassadeur du Tchad en France.



Auparavant ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Mahamat Tahir Orozi est propulsé au poste de ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration. Il s'agit d'une refonte de département ministériel, après une scission avec les portefeuilles de la défense, des anciens combattants et des victimes de guerre.



Le chef de la diplomatie sortant, Mahamat Zene Cherif devient ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, en remplacement de Oumar Yaya Hissein.



L'actuel directeur de cabinet civil du chef de l'État, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, est nommé ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale. Il remplace Pr. Mahamoud Youssouf Khayal.



Le ministre de l'Economie et de la Planification du développement, Dr. Issa Doubragne, se voit renforcé avec un nouveau portefeuille, celui de la Coopération internationale.



Le ministre Dr. Idriss Saleh Bachar a désormais la charge, en plus des Postes, du portefeuille de l'Économie numérique, en remplacement des NTIC.



L'ancien ministre Ahmat Mahamat Béchir prend la tête du ministère de l'Élevage et des Productions animales. Son dernier poste ministérielle occupé était celui du Commerce, l'année dernière.



L'actuelle directrice de la Maison nationale de la Femme, Amina Priscille Longoh, est nommée ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance.



La directrice générale de l'Autorité de Régulation du Secteur Pétrolier Aval, Mme. Amina Ehemir Torna, est nommée ministre de l'Aménagement du territoire, du développement de l'Habitat et de l'Urbanisme.



Dr. Djiddi Ali Sougoudi, ex-Coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme, fait son entrée dans le Gouvernement avec le poste de secrétaire d'Etat à la Santé et à la Solidarité nationale.



Un nouveau secrétaire d'Etat à l'Economie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale est nommé. Il s'agit de Dr. Abderahim Younous. Ce poste était inoccupé depuis le 17 décembre 2019, date à laquelle le chef de l'État a démis de ses fonctions le ministre Hissein Tahir Sougoumi.



D'autres personnalités font leur entrée dans le gouvernement, notamment Ahmat Abakar Aguid au poste de ministre des Infrastructures et des Transports, Mme. Ramadou Mahamat Outoin au poste de ministre de l'Energie, Alix Naimbaye au secrétariat d'Etat aux Finances et au Budget, Mme. Eveline Fakir Kanassawa en tant que secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, ou encore Lucie Beassemda, actuelle gouverneure de la province du Mandoul, en tant que secrétaire générale adjointe du Gouvernement, Abdoulaye Diar au poste de ministre de l'Agriculture, Selgué Nandé à l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, et Patalet Geon au poste de ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat.