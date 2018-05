Tchad : quota obligatoire de 30% de femmes dans les fonctions nominatives et électives

Une ordonnance n°12/PR/2018 signée aujourd'hui par le chef de l'Etat institue la parité dans les fonctions nominatives et électives au Tchad.



Il est institué la parité dans les fonctions nominatives et électives au Tchad. Un quota d'au moins 30% est désormais affecté aux femmes dans toutes les fonctions nominatives. Ce quota doit évoluer progressivement vers la parité, selon l'ordonnance.



Par ailleurs, sous peine d'irrecevabilité, les listes de candidature aux élections législatives et locales sont composées d'au moins 30% de femmes.