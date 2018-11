Tchad : radiation au sein de l’armée

Par décret n° 1801 du chef de l'Etat, pris sur proposition du ministre délégué à la Présidence en charge de La Défense nationale, des victimes de guerre et des anciens combattants, un officier des forces armées et de sécurité est radié des effectifs de l'armée.



Le lieutenant-colonel Guerdi Mahadji Ramakin est cassé au grade de soldat de deuxième classe et radié du contrôle des effectifs des forces armées et de sécurité pour manquement grave.



L'intéressé n'aura droit ni à la pension et à la solde de réforme, ni à une quelconque prime d'indemnité compensatoire.