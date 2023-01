Tchad : radiation d'officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité pour faute grave

Le gouvernement annonce ce 13 janvier 2023, par décret n°0030, la radiation de trois Officiers Supérieurs des Forces de Défense et de Sécurité pour faute grave. Les Colonels OUSMANE HISSEINE ALBARRI ALCHERIF et IBRAHIM HISSEINE ALBARRI ainsi que le Chef de Bataillon IBRAHIM ABDOULAYE BECHER ont été cassés au grade de soldat de 2ème classe et radiés du contrôle des effectifs des forces de défense et de sécurité.



Cette décision montre la fermeté du gouvernement en matière de discipline et de responsabilité au sein des forces armées, et vise à maintenir la confiance et la crédibilité des forces de défense et de sécurité auprès de la population.