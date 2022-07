Tchad : radié de l'armée, le colonel Hassan Kalibou est réhabilité

Ce décret du président du Conseil militaire de transition (CMT) le réhabilite dans ses droits et au sein de l’armée tchadienne. Il avait été cassé au grade de soldat de 2ème classe après sa radiation du corps de l’armée tchadienne.



L'intéressé n'avait droit ni à la pension ni à la solde de réforme, ni à une quelconque prime d'indemnité compensatrice, selon le décret.



Hassan Kalibou Sougoumi, un des six chefs de Canton Donza, avait été convoqué le 25 octobre 2021 puis mis aux arrêts à la direction générale de renseignement militaire pour avoir accusé l'armée tchadienne d'être en connivence avec des coupeurs de route dans la province du Borkou. Il avait finalement été libéré peu après.



Après l'interpellation de ce chef de canton, la ville de Faya Largeau avait été secouée par des manifestations de jeunes pendant six jours, réclamant sa libération immédiate et la démission du gouverneur de la province du Borkou.



Il avait été reproché à Hassan Kalibou Sougoumi d'avoir enregistré deux audios WhatsApp dans lesquels il a accusé les militaires tchadiens de la province de Borkou d’être en connivence avec des coupeurs, à l’origine de l’insécurité grandissante dans la zone.



Dans ses audios, Hassan Kalibou Sougoumi avait demandé à la population de la province de Borkou de prendre des dispositions sécuritaires adéquates pour se prémunir contre les coupeurs de route. « Les véhicules en provenance de Tibesti à destination de Faya et les véhicules qui quittent Faya en direction de N’Djamena, je vous demande de cesser de circuler. C’est l’État qui entretient l’insécurité et les coupeurs de route dans la zone. Aucune personne étrangère à l’État ne peut détenir un véhicule militaire équipé d’une arme 12.7 qui opère dans la province de Borkou pour perpétuer l’insécurité. Cessez de circuler à bord de vos véhicules, on trouvera une solution. Les coupeurs de routes vous attaquent régulièrement pour vous dépouiller de vos biens parce que vous êtes peureux. Si ce n’est pas le cas, pourquoi ils ne s’en prennent pas à d’autres gens ? J’ai demandé au téléphone au gouverneur de la province de Borkou d’assumer sa responsabilité pour ramener la sécurité, au cas échéant nous allons nous assumer », avait-il indiqué dans deux audios enregistrés en gourane sur WhatsApp puis partagé dans plusieurs groupes de la communauté.