Tchad : ramasseur d'ordures ménagères, il s'achète un terrain et se construit un habitat

À la fin de chaque journée, le vieillard nous confie qu'il récolte entre 7.000 à 8000 Francs CFA. Avec ce qu'il gagne, Papa Bernard affirme avoir acheté un terrain sur lequel il a construit et mis une clôture. C'est aussi là où il habite avec sa femme et ses cinq enfants qui sont tous scolarisés.



Bernard a aussi acheté grâce à ses revenus, trois autres porte-tout qu'il fait louer. "Je ne me plaint pas. Tout ce que je demande à Dieu chaque jour, c'est de me donner la force nécessaire afin de me débrouiller et de m'occuper de mes enfants."