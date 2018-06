Tchad : réaction d’Ahmat Bachir après l’arrestation des meurtriers d’une chinoise

Le Ministre de l'administration du Territoire, de la sécurité publique et de la Gouvernance, Ahmat Mahamat Bachir a affirmé que les présumés assassins de la commerçante chinoise n'avaient pas l'intention de braquer la victime mais de chercher intentionnellement à commettre ce crime pour saper les relations diplomatiques entre le Tchad et la Chine.



Par ailleurs, il a promis que des tels actes criminels ne vont plus se reproduire. Il a présenté ses condoléances et celles du peuple tchadien à la communauté chinoise résidant au Tchad, à la famille de la victime et aux autorités chinoises.