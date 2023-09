Tchad : réaction ferme du Procureur face à l’interdiction des motos-taxis pour les femmes à Pala

En réaction à la déclaration de la communauté Gorane résidant à Pala, qui interdit aux filles et aux femmes de cette communauté d'utiliser les services de motos-taxis, le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pala, Mahamat Abdou Issa, a fait une déclaration ce jeudi 28 septembre 2023.



Selon le Procureur de la République, la lettre adressée au président des associations de motos-taxis est qualifiée d' « irréfléchie, inappropriée, sans valeur et totalement inefficace ». Il estime que ce document risque de semer la haine au sein de la population.



Il a également mis en garde les signataires de cette lettre, les prévenant qu'en cas d'agression à l'encontre d'un conducteur de moto-taxi, ils seront tenus pour responsables. Il a informé que certains signataires de la lettre ont déjà été arrêtés et placés en garde à vue, et que les enquêtes se poursuivent au sein de la Police judiciaire.



Le procureur Mahamat Abdou Issa a conclu en rappelant que personne n'est exempté de la loi, et que la loi prévaudra. Il conseille à ceux qui pensent pouvoir établir leurs propres règles dans la province du Mayo-Kebbi Ouest, de revoir leur position.