Tchad : réactualisation en vue du plan de contingence en élevage pour renforcer la préparation aux crises

Dans son discours d'ouverture, le coordonnateur de PRAPS, Yacoub Brahim Djouma, a rappelé la nécessité de cette mise à jour en raison des crises récurrentes qui ont frappé le secteur de l'élevage au cours des dernières décennies. Il a également souligné les défis considérables posés par ces crises, tant au niveau national que régional. En réponse, le Département de l'Élevage avait créé un comité de réflexion en mai 2016 dans le but de renforcer la résilience du système pastoral au Tchad.



Le Projet régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel PRAPS-2 Tchad intervient dans un environnement sahélien fragile et instable. Il a souligné l'importance de la sous-composante 5.2, qui permet la mobilisation rapide de ressources en cas d'urgence nécessitant une intervention immédiate en matière de relèvement et de reconstruction.



La planification de la réponse aux catastrophes et aux risques, qu'ils soient probables ou possibles, est un processus continu. La sous-composante contingente peut être activée en cas de déclaration d'un état de catastrophe naturelle par le gouvernement, conformément à la législation nationale.



Le secrétaire général du ministère de l'Élevage, Haroun Moussa, a souligné les défis actuels, notamment les sécheresses récurrentes, la croissance démographique, les mauvaises pratiques agro-sylvo-pastorales, et leur impact sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que la pauvreté.



Il a été observé que ces crises se produisent environ tous les 5 à 6 ans, les plus récentes datant de 2010, 2016 et 2022. La campagne agropastorale 2023 prévoit également une crise pastorale en raison de la faible pluviométrie dans les zones d'élevage.



La mise à jour du Plan de Contingence est donc opportune, d'autant plus que le Président de Transition a souligné la nécessité d'améliorer la capacité de réponse en cas de crises pastorales.



Pour réussir, tous les acteurs du secteur humanitaire et du développement rural doivent se préparer à répondre efficacement aux urgences.



L'objectif global de cet atelier est de renforcer la préparation aux crises en élevage, en mettant à jour le Plan National de Contingence touchant les 23 provinces du pays. Les résultats attendus incluent la révision de la cartographie des risques et de la vulnérabilité, la proposition d'actions de préparation et de réponse à court, moyen et long terme, la validation du mécanisme de coordination de la mise en œuvre du plan national de contingence, ainsi que l'adaptation et la validation du mécanisme de communication et de mobilisation des ressources financières.



Le Ministère exprime sa gratitude envers les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque Mondiale, pour leur soutien continu au développement de l'élevage au Tchad.