Tchad : recensement des artisans à N'Djamena

L'Office national de la promotion du tourisme et de l'artisanat (ONPTA) a lancé le mercredi 2 janvier un recensement général des artisans de N'Djamena. Le coup d'envoi a été donné dans le 6ème arrondissement de la capitale.



L'ONPTA souhaite promouvoir la main d'oeuvre artisanale formelle et informelle. Elle recense les employés artisanaux et les entreprises.



"Ce recensement c'est aussi dans l'intérêt de ces entreprises artisanales. Une entreprise recensé c'est une entreprise qui peut se positionner. Puisqu'elle ne sont pas reconnues, certaines entreprises ne bénéficient pas de financements. Nous, il nous appartient à travers la direction des petites et moyennes entreprises de l'ONPTA de les accompagner, de les positionner. Pour ça, il faut d'abord le recensement", a expliqué le directeur de la promotion de l'artisanat, Amadaye Barkaï Erdimi.



Les entreprises visées sont entre autres les restaurants, les ateliers de mécanique et les salons de coiffure.



L'opération de recensement va être étendue à l'ensemble du territoire afin de concrétiser la création d'un répertoire national des entreprises.