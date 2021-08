Tchad : recensement des diplômés sans emploi, un calvaire de plus

Pendant ce temps, le découragement se lit sur les visages des diplômés sans emploi. Nodjidene Ruth, mère d'une diplômée, venue pour le dépôt, est très remontée. "je suis venue enregistrer le dossier pour ma fille comme tout autre, mais je me suis heurtée à un désordre incompréhensible", témoigne Nodjidene Ruth.



"ils s'accusent les uns les autres. Je vais me rendre à une station radio ou télévision pour relater ce manque de sérieux dans cette affaire dite enregistrement des diplômés sans emploi", a-t-elle vociféré.



À ce jour, plus de 30.000 diplômés ont été recensés. Le processus prévu du 2 au 16 août a été prolongé d'une semaine.