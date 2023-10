Tchad : réception d'honneur à l'ambassade du Maroc pour les nouveaux bacheliers boursiers

Environ une centaine de candidats tchadiens, sélectionnés sur la base de critères stricts, ont obtenu ces bourses d'excellence pour poursuivre leurs études supérieures dans des établissements marocains, notamment des classes préparatoires, des instituts, des grandes écoles et des universités. Ces bourses offrent aux bénéficiaires une formation académique et pratique de haute qualité, renforçant ainsi leurs compétences et favorisant leur intégration future sur le marché du travail.



Pour l'année en cours, 78 candidats se sont orientés vers des domaines tels que l'architecture, le commerce, les sciences appliquées, les mathématiques, les mines, les technologies, l'ingénierie, l'agronomie, la médecine vétérinaire, et les études technologiques. De plus, 21 futurs médecins ont été présélectionnés pour des études post-graduation en médecine, dont 13 pour des spécialités médicales et 8 pour le doctorat en médecine. L'acceptation de ces candidatures dépendra de l'appréciation des universités marocaines.



Lors de la cérémonie de réception, l'Ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdellatif Erroja, a souligné que ces bourses permettront aux étudiants de développer de nouvelles opportunités d'apprentissage et de renforcer leurs compétences. Il a également encouragé les bénéficiaires à s'impliquer, à faire preuve de dévouement et de sérieux dans leurs parcours académiques, tout en promouvant la culture tchadienne auprès de leurs camarades marocains et africains.



Au total, le Tchad a bénéficié de 150 bourses, dont 100 bourses académiques et 50 bourses en formation professionnelle, témoignant du succès de la coopération académique entre le Tchad et le Maroc. Ce partenariat fructueux renforce les liens entre les deux pays.