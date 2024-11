Tchad : réception de manuels et matériels scolaires au Kanem

Le gouverneur de la province du Kanem a présidé le lundi 11 novembre 2024, la cérémonie de réception de 50 474 manuels et guides de calcul et de lecture, en français et en arabe, pour les classes de CP, ainsi que de 21 210 ardoises.



Cette cérémonie s'est tenue en présence des autorités administratives et militaires, du recteur de l'Académie Nord-Ouest, Ahmed Mohammed Mohagir, et du délégué de l'Éducation nationale et de la Promotion civique du Kanem, Taher Mahamat Abakar.



Ce don, provenant de l'UNICEF, soutient le ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, dans le cadre du Projet de Renforcement de l'Éducation et de l'Alphabétisation au Tchad.



Selon le chef de mission, également directeur de l'Enseignement secondaire général au ministère de l'Éducation, cet appui en manuels scolaires est essentiel à la mise en œuvre du Plan intérimaire du ministère.



En réceptionnant ce matériel, le gouverneur de la province, le contrôleur général Issaka Hassan Jogoï, a exprimé sa gratitude envers l'UNICEF pour son soutien, soulignant que la question de l'éducation est l'affaire de tous.



Il a également invité les acteurs concernés à jouer pleinement leur rôle dans l'opération de distribution de ces manuels, afin d'assurer un accès équitable à l'éducation pour tous les élèves de la province.