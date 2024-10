Tchad : réception des bâtiments scolaires du lycée de Mbikou

La construction de ces bâtiments a commencé depuis 2019 et interrompue pour diverses raisons, les bâtiments scolaires du lycée de Mbikou sont enfin reçus par le comité provincial de gestion des revenus pétroliers 5% de Doba.



Construit sur fonds propres du comité provincial de gestion des revenus pétroliers 5% de Doba, l’ouvrage comprend trois bâtiments de huit salles avec couloirs, un bloc administratif de 5 pièces, une guérite et 4 latrines.



C’est une cérémonie de réception provisoire émaillée de plusieurs interventions en présence du délégué des infrastructures du Logone Oriental, du vice-président des 5%, et des autorités locales. Cette réception fait suite à une demande pressante des autorités locales et scolaires, car jusque-là la rentrée des classes a du plomb dans l’aile.



Dans son intervention, le délégué des infrastructures Djezilbe Kebzabo a suggéré à l’entreprise SOCOTRAP le désherbage de la cour, avant de remercier le comité de gestion des revenus pétroliers 5%, pour ses actions louables au profit des apprenants dans la sous-préfecture de Mbikou.



Aussitôt, commence la visite technique au cours de laquelle, salle par salle, les irrégularités et lacunes sont relevées et soumises à un arrangement en urgence pour permettre l’usage immédiat.



L’ingénieur des infrastructures des 5% de Doba a résumé ces analyses sur les irrégularités et lacunes de l’entreprise, et recommandé que la réception provisoire ait lieu pour une reprise totale de cours au lycée de Mbikou.