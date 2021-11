Tchad : récitation nationale du Saint Coran pour la paix et la stabilité

La cérémonie a lieu au Palais du 15 janvier en présence du 2ème vice-président du CSAI, l'Imam de la grande mosquée de N'Djamena, le Moufti Cheikh Ahmat Annour Mouhamed Alhilou, représentant le président du CSAI, du représentant de l'ambassade d'Arabie Saoudite, du maire du 5ème arrondissement de N'Djamena, des imams, mémorisateurs du Saint Coran et des fidèles (hommes et femmes).



Une foule immense a pris d'assaut les locaux du Palais du 15 janvier pour la cérémonie marquant la fin de la récitation du Saint Coran dans tout le pays. L'évènement est placé sous le thème : "Nous faisons descendre dans ce Coran de quoi édifier les hommes et constituer une miséricorde pour le croyants, verset coranique".



Le Saint Coran a été récité 3000 fois en 28 jours sur toute l'étendue du territoire national. Prier "Allah" de restaurer la paix, la sécurité et la stabilité au Tchad est l'objectif de cette récitation religieuse.



Dans son mot de circonstance, le colonel Yahya Moustapha Yahya, président de ladite association, souligne que cette organisation est à but non lucratif et vole au secours des personnes en détresse notamment dans le domaine humanitaire (en construisant notamment des écoles et forages).