Tchad : recommandations cruciales lors de l’atelier sur le bilinguisme dans l’administration

À l'occasion de la clôture de l'atelier de validation de la stratégie nationale de promotion du bilinguisme dans l'administration qui s'est tenu au Ministère des Affaires Étrangères du 29 au 30 septembre 2023, les participants ont formulé plusieurs recommandations.



Ils ont recommandé la création d'une Haute Autorité Nationale d'Application du Bilinguisme, la mise en place d'un Fonds National pour le Soutien de la Promotion du Bilinguisme au Tchad, ainsi que l'application intégrale de la Stratégie Nationale de la Promotion du Bilinguisme dans l'Administration au sein des services publics en général.



De plus, ils ont exprimé leur soutien au président de la République pour les efforts déployés en vue du renforcement du Tchad en général, et plus particulièrement pour la promotion du bilinguisme au sein de l'administration tchadienne.