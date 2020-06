Tchad : réconciliation des communautés Dadjo et Mouro à l'Est

Kerfi, Sila - Une importante délégation conduite par le gouverneur de la province de Sila, le général Abdraman Ali Mahamat, effectue ce jeudi une mission dans la zone de Kerfi, une localité située à 45 Km de la ville de Goz Beida.



La mission a pour but de sceller la réconciliation des communautés Dadjo et Mouro, à la suite des affrontements meurtriers qui ont eu lieu l'an dernier.



Les parties ont procédé à la signature des procès-verbaux, a constaté Alwihda Info.



La population s'est mobilisée en nombre pour réserver un accueil chaleureux à la délégation.



Le 19 août 2019, le chef de l'État a décrété un état d'urgence, notamment au Sila, au Ouaddaï, suite à des affrontements intercommunautaires meurtriers. Il a duré cinq mois et a permis de ramener le calme dans les zones de conflits.



Détails à suivre.