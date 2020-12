Tchad : réconciliation entre agriculteurs et éleveurs dans la Tandjilé Centre

Après quelques jours de vives tensions et de panique suite au conflit survenu le 13 décembre 2020 entre agriculteurs et éleveurs survenu dans le département de la Tandjilé Centre, les deux communautés en conflit ont signé un procès verbal de réconciliation ce lundi 21 décembre 2020. C'était en présence du gouverneur de la tandjilé Bourdanet Waguing. La réconciliation a été rendue possible grâce à la méditation des leaders religieux de la province.



Après le mot de bienvenue de la secrétaire générale du département de la Tandjilé Centre, Khamissa Kelly Florence, le chef de canton de Béré, Kemkoye Étienne, a, au nom de ses collègues pris l'engagement de sensibiliser leurs populations. Il a ensuite rassuré l'assistance que cette paix sera effective entre ces deux communautés.