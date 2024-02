Tchad : réconciliation villageoise, le Préfet du Guera résout le différend pour un centre de santé

Il s'agit de l'implantation d'un centre de santé commun à ces deux villages, qui ont des intérêts divergents car chacun cherche à favoriser son propre emplacement pour le centre.



Après avoir minutieusement écouté les deux parties et examiné leurs interventions, le Préfet Salahadine Ahmat Mahamat leur a rappelé le principe sacré de la fraternité et du bon voisinage qui unit ces deux villages, avant d'appeler chacun à mettre de côté certaines considérations et à privilégier l'intérêt commun.



Par la même occasion, le Préfet a instruit les autorités de la sous-préfecture de Baro à prendre leurs responsabilités, car la loi prévaut toujours, a-t-il souligné.



Pour mettre fin au différend, le Préfet Salahadine Ahmat Mahamat a indiqué que la santé n'a pas de prix, et que par conséquent, pour éviter tout boycott, le Centre de santé doit être implanté au milieu de ces deux villages afin de permettre aux habitants de Tabo et Tchelati d'y avoir accès en cas de besoin médical.



Les représentants des deux villages ont salué cette décision et se sont engagés à mettre en place un comité inclusif pour l'implantation de cet établissement sanitaire.