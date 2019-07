Tchad : recrutement de 8 cadres à la Fonction publique (sous-direction de la vaccination)

Afin d'assurer l'efficacité de la vaccination avec le cofinancement des partenaires tels que Gavi, le ministère de la Santé publique (MPS) souhaite renforcer la SDV (Sous Direction de la Vaccination) mise en place par l'arrêté n° 276/PR/PM/MSP/DG/2018 du 27 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement du MPS.



Les postes à pourvoir concernent :

- Chef de Service du Pilotage de la Vaccination

- Chef de Service des Opérations Vaccinales

- Chef de Section Administration et Finances

- Chef de Section Ressources Humaines et Gestion de Performance

- Chef de Section Planification

- Chef de Section Vaccination

- Chef de Section Approvisionnement et Logistique

- Chef de Section Plaidoyer et Communication



Le dossier doit comporter obligatoirement les documents suivants :

Un CV avec contact (e-mail et tél) des ministères employeurs pour les 5 dernières années et 3 références (email et tél) ; La copie des diplômes et attestations obtenus, certifiée conforme par l'Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS) (Récépissé de dépôt à l'ONECS accepté provisoirement) ; Une pièce d'identité ; Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ; Une lettre de motivation indiquant le poste recherché et date de disponibilité de démarrage.



Pour constituer leur dossier de candidature, les personnes intéressées peuvent télécharger les termes de référence et les profils de poste.



Téléchargez ci-dessous les modalités et les profils de poste (format PDF) :