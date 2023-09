Tchad : recyclage des enseignants du Complexe Franco-Arabe Al-Amal de Mbikou

Cette formation est orchestrée par le pool d'inspection pédagogique de l'enseignement moyen et secondaire général de la région du Logone Oriental, ainsi que l'inspection pédagogique de l'enseignement primaire de Mbikou.



L'événement a débuté par un mot d'accueil chaleureux du directeur du collège Ramadan Deffalah, suivi d'une présentation des objectifs de la formation par l'inspecteur Nadjibe Tolomdje, l'un des formateurs. Selon lui, cette formation permettra aux éducateurs de corriger leurs lacunes en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement au profit des apprenants. Il souligne qu'un enseignant sans des connaissances approfondies est comme un prédicateur dans le désert.



Par la suite, le directeur du Centre Koweïtien de Mbikou, Nadji Lanaya, a exprimé sa gratitude envers l'ensemble du personnel enseignant pour les résultats spectaculaires de l'année scolaire précédente. Il a également rappelé l'importance de la gestion du temps, en disant que "qui voyage loin ménage sa montre", justifiant ainsi la tenue de cette formation.



Une fois les formalités d'ouverture terminées, les enseignants ont été répartis en deux groupes, l'un pour le primaire et l'autre pour le secondaire, avec des sous-groupes francophones et arabophones. Les enseignants du secondaire aborderont des sujets tels que la programmation et la progression de l'enseignement, l'élaboration de fiches pédagogiques, la gestion de classe et la préparation de leçons.



Pendant ce temps, les enseignants du primaire se concentreront sur l'élaboration de fiches de leçon basées sur l'approche par compétences et la pédagogie explicite, ainsi que sur la gestion de classe.



Les participants et les formateurs auront trois jours pour explorer ces thèmes cruciaux.