Tchad : régulation des flux des effectifs dans l'enseignement ; une commission de contrôle créée

La commission a pour missions de contrôler et suivre les modalités de régulation des flux des effectifs et la promotion interne des élèves dans les cycles de l'enseignement fondamental ; s'assurer de l'application des modalités du passage en classe supérieure des élèves du fondamental ; contrôler, suivre et valider l'évaluation des apprentissages pour le passage des élèves du cours moyen 2ème année (CM2) et sixième ; recenser les difficultés relatives à l'organisation des activités d'évaluation ; apprécier les conditions d'organisation et du déroulement des activités d'évaluation ; faire des propositions concrètes en vue de l'amélioration de l'organisation des activités d'évaluation au fondamental.



La commission a également pour objectif, au niveau déconcentré, de mettre en application les modalités du passage en classe supérieure des élèves du fondamental ; arrêter et organiser les listes des élèves réguliers admis en 6ème en tenant compte des choix des établissements d'enseignement moyen les plus proches faits par les intéressés ; vérifier et certifier les listes ; procéder à la répartition des élèves conformément à la capacité d'accueil des établissements ; proposer la proclamation des résultats par un acte administratif (arrêté) du gouverneur de la province.



La commission est présidée par le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique. Son mandat prendra fin après la publication des tous les arrêtés régionaux portant promotion des élèves en classe de 6ème au titre de l'année scolaire 2021-2022.