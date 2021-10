TCHAD

Tchad : réinsertion des combattants présents en Libye, "sommes-nous préparés ?" (Dr. Ahmat Yacoub)

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 1 Novembre 2021

VIDÉO. L'après dialogue national inclusif au Tchad : "Il y a environ 7000 combattants armés sur le sol libyen et environ quatre à cinq mouvements politico-militaires. Demain, au nom du dialogue et de la réconciliation, on va les faire venir au pays. Sommes nous préparés à les réinsérer ?", s'interroge Dr. Ahmat Yacoub Dabio, président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE).