Tchad : réinsertion professionnelle de plus de 200 personnes à Koumra

Le préfet du département de Mandoul Oriental, Longoh Éloi a présidé ce 27 avril, dans la cour de l’Association pour la Réinsertion des Enfants et la Défense des droits de l’Homme (ARED) de Koumra, la cérémonie de réinsertion de plus de 200 personnes après plus de 7 mois de formation.



Ce sont des machines à coudre, des boîtes à outils de menuiserie et de mécanique, des noix de karité et autres produits qui ont été remis aux bénéficiaires.



Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre du projet « Autonomisation des femmes », « Réduire les Violences faites aux enfants », « Soutenir les droits des enfants marginalisés sous le gouvernement de la transition » et « Lutte contre les Violences Basées sur le Genre », porté par l'Association pour la Réinsertion des Enfants et la Défense des Droits de l'Homme.



Plus de 200 femmes, filles et enfants, en situation de vulnérabilité en couture, ont été formés en mécanique des engins à 2 et 4 roues, installation des panneaux solaires, menuiserie bois, transformation et conservation et la commercialisation des produits L’occasion pour le 2ème adjoint au maire de la commune de Koumra, Neldjissengar Yaïro Nicolas, d’encourager l'ARED dans sa lutte contre toutes les formes de violences à l'égard de la personne humaine.



Dans son intervention, le coordonnateur général de l'ARED, Madjiyera Ngar Alkoa a déploré la précarité de la vie des populations tchadiennes, mais surtout les différentes formes de violences qui sévissent au Tchad, choses contraires à l'expression d'un État de droit.



Pour lui, le gouvernement doit prendre ses responsabilités, face à ces pratiques vassales et d'arrêter cette hémorragie qui est de trop, et dont certaines autorités sécuritaires du Mandoul, sont complices. Madjiyera Ngar Alkoa appelle les maris, parents et autres, à prendre conscience de toutes déviances pour que les enfants, femmes et filles jouissent de leurs droits comme le stipule la déclaration universelle des droits de l'homme et autres textes, lois et ordonnances du pays.



Remettant officiellement les kits au bénéficiaires, le préfet du département du Mandoul Oriental, Longoh Éloi s’est dit conscient de toutes les formes de violences dont font face les populations, qualifiant la vente des enfants par leurs propres parents de pratique d’un autre âge et contraire à la loi.



Le préfet n’a pas manqué de féliciter l’ARED, pour le travail qu’il fait en matière de protection des droits de l’Homme, et souligne que cela mérite d'être encouragé et appuyé afin que les victimes retrouvent leur dignité.



Pour leur part, les bénéficiaires ont remercié l'ARED pour cette initiative et demandent de l’étendre à d’autres personnes victimes de traite.