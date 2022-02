Tchad : remaniement du gouvernement de transition

Parmi les nouveaux arrivants : le général Idriss Dokony est nommé ministre de la Sécurité publique tandis que Mahmoud Ali Seïd est nommé ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat.



L'on note l'arrivée d'un nouveau ministre de la Santé publique en la personne de Dr. Abdoulmadjid Abderahim, d'un ministre du Commerce et d'un nouveau ministre des Affaires foncières.



Ali Weïdou est nommé ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation.



Djerassem Le Bemadjiel est nommé ministre du Pétrole et de l'Energie.



Détails à suivre.